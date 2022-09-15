Грозный, 15 сентября, 2022, 13:14 — ИА Регнум. Каждый руководитель российского региона мог бы подготовить, обучить и укомплектовать хотя бы одну тысячу добровольцев, сообщил 15 сентября глава Чечни Рамзан Кадыров.

Официальное интернет-представительство президента России Рамзан Кадыров

Он напомнил, что Россия — федеративное государство, в котором регионы могут быть инициаторами любых начинаний. И одним из таких начинаний сегодня должна стать «самомобилизация», отметил Кадыров.

«Я считаю, что каждый руководитель региона вполне в состоянии подготовить, обучить и укомплектовать хотя бы одну тысячу добровольцев. Для отдельно взятого субъекта это не такое уж большое количество, я бы даже сказал, что это — минимум, который субъекты должны выполнить для начала. Зато в масштабах государства это внушительный военный контингент в 85 тысяч человек — почти армия!» — написал он в телеграм-канале.

Кадыров добавил, что вопрос решения задач спецоперации «можно было бы закрыть в самый короткий срок и без объявления мобилизации».