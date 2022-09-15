Грозный, 15 сентября, 2022, 13:13 — ИА Регнум. Глава Чечни Рамзан Кадыров считает, что власти субъектов РФ должны проявить активность, чтобы помочь в решении задач, поставленных властями РФ в рамках проведения специальной военной операции на территории б. УССР. Каждый глава региона может отправить хотя бы тысячу добровольцев, чтобы армия могла завершить спецоперацию как можно скорее. Такое мнение чеченский лидер высказал в своем посте в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Рамзан Кадыров

«Я считаю, что каждый руководитель региона вполне в состоянии подготовить, обучить и снарядить хотя бы одну тысячу добровольцев. Для отдельно взятого субъекта это не такое уж большое количество, я бы даже сказал, что это минимум, который субъекты должны выполнить для начала. Зато в масштабах государства это внушительный военный контингент в 85 тысяч человек — почти армия!» — написал Кадыров.

По его мнению, такая «самомобилизация» поможет нашим бойцам в бывш. УССР гораздо больше, чем «словесные выступления или банальные автопробеги».

«Вопрос решения задач спецоперации можно было бы закрыть в самый короткий срок. И все это, заметьте, без объявления мобилизации. По опыту знаю, что в нашей стране искренних патриотов, готовых пополнить ряды добровольцев, достаточно», — подытожил Кадыров.