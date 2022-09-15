Ижевск, , 13:13 — REGNUM По состоянию на 1 сентября текущего года, объем государственного долга Удмуртии составил 70,249 млрд рублей, свидетельствуют данные минфина республики. В течение месяца сумма долговых обязательств региона сократилась на 1,5 млрд рублей.

Долг Дарья Антонова © ИА REGNUM

В структуре задолженности доля бюджетных кредитов составляет 93% или 65,249 млрд рублей. Сумма бюджетных кредитов в течение месяца снизилась на 1,5 млрд рублей. В минфине пояснили, что в августе был погашен бюджетный кредит Федерального казначейства на 1,5 млрд рублей за счет собственных средств бюджета республики.

Также в структуре госдолга сохраняются коммерческие кредиты на общую сумму 5 млрд рублей, или 7% от общего объема долговых обязательств. В течение августа сумма коммерческих заимствований не изменилась.

По состоянию на начало сентября, республика потратила на обслуживание долговых обязательств 452 млн рублей. Просроченная задолженность по госдолгу и его обслуживанию отсутствует.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам января-июля текущего года расходы бюджета Удмуртии увеличились на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 57,247 млрд рублей. В структуре расходов бюджета доля трат на обслуживание долговых обязательств составляет 1%.

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