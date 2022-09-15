Обнинск, Калужская область, , 13:17 — REGNUM Лаборатория обнинского научно-производственного предприятия «Технология» им. А. Г. Ромашина» Калужской области будет использована для проверки остекления и элементов конструкции самолётов и вертолётов. Предприятие из Обнинска сможет проводить испытания деталей отечественных летательных аппаратов на прочность, воздействие высоких температур, влажность и по результатам выдавать сертификат соответствия, сообщает 15 сентября корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на генерального директора предприятия Андрея Силкина.

Испытательная станция «Технологии» сможет сертифицировать изделия для гражданской авиации technologiya.ru

Одна из возможностей испытательной станции — проверка остекления гражданских самолетов на устойчивость к столкновению с птицами. Чтобы остекление кабины и конструкция планера самолёта гарантированно выдержали столкновение, их проверяют на земле с помощью пневматической установки. В качестве «снаряда» используется тушка птицы строго регламентированного веса и размера, которой «стреляют» в фонарь кабины. Столкновение происходит на скоростях от 200 до 900 км/ч, что максимально приближено к реальным условиям.

С помощью климатического оборудования на лабораторной станции предприятия «Технология» определяют устойчивость авиационной техники к воздействию экстремальных температур от +100 до — 72 °C, а также повышенной влажности. Кроме того, комплекс дает возможность проверить способность остекления выдержать расчетные нагрузки под давлением до 5 кгс/см².

«Если раньше сертификат соответствия выдавали сторонние организации, то сегодня мы фактически пришли к принципу «одного окна», когда компетенции предприятия обеспечивают полный производственный цикл», — отметил Андрей Силкин.

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