В Обнинске проверят на стойкость стекла самолётов в столкновении с птицами
Обнинск, Калужская область, 15 сентября, 2022, 13:17 — ИА Регнум. Лаборатория обнинского научно-производственного предприятия «Технология» им. А. Г. Ромашина» Калужской области будет использована для проверки остекления и элементов конструкции самолётов и вертолётов. Предприятие из Обнинска сможет проводить испытания деталей отечественных летательных аппаратов на прочность, воздействие высоких температур, влажность и по результатам выдавать сертификат соответствия, сообщает 15 сентября корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на генерального директора предприятия Андрея Силкина.
Одна из возможностей испытательной станции — проверка остекления гражданских самолетов на устойчивость к столкновению с птицами. Чтобы остекление кабины и конструкция планера самолёта гарантированно выдержали столкновение, их проверяют на земле с помощью пневматической установки. В качестве «снаряда» используется тушка птицы строго регламентированного веса и размера, которой «стреляют» в фонарь кабины. Столкновение происходит на скоростях от 200 до 900 км/ч, что максимально приближено к реальным условиям.
С помощью климатического оборудования на лабораторной станции предприятия «Технология» определяют устойчивость авиационной техники к воздействию экстремальных температур от +100 до — 72 °C, а также повышенной влажности. Кроме того, комплекс дает возможность проверить способность остекления выдержать расчетные нагрузки под давлением до 5 кгс/см².