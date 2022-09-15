Миасс, Челябинская область, , 13:11 — REGNUM В Миассе Челябинской области житель Нижнего Новгорода отдан под суд за мошенничество при поставке оборудования в лечебное учреждение. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

По версии следствия, этот гражданин, будучи руководителем предприятия, в ходе конкурсных процедур заключил контракт с одним из медицинских учреждений на поставку оборудования. Но приобрёл бывшие в употреблении составные части оборудования, не отвечающие требованиям безопасности, и затем подготовил документацию, внеся недостоверные и ложные сведения о технических характеристиках и изготовителе.

Затем это оборудование было поставлено больнице под видом нового. А обвиняемый получил более 500 тыс. рублей.

Ненадлежащее оборудование было выявлено сотрудниками «Ростехнадзора» в ходе экспертизы. Таким образом обман раскрылся. Уголовное дело направлено для рассмотрения в Миасский городской суд.