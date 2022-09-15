Осло, 15 сентября, 2022, 16:36 — ИА Регнум. В Норвегии из-за роста цен на электроэнергию муниципалитет Эйдског в Иннландете будет отключать уличное освещение на ночь, чтобы сократить потребление электроэнергии. Об этом сегодня, 15 сентября, сообщает информационное агентство Norway Today.

Дарья Драй ИА REGNUM Фонарь

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«Это абсолютно необходимая мера для финансирования муниципалитета», — объяснили в пресс-службе муниципалитета.

Такая мера позволит сэкономить около 100 тысяч норвежских крон (около 5,9 млн рублей — прим. ИА REGNUM) в месяц. Ожидается, что в следующем году расходы на электроэнергию вырастут ещё больше.

Кроме того, в целях экономии муниципалитет Эйдскога планирует снизить температуру в зданиях социальной инфраструктуры. В некоторых районах Норвегии уже приняты подобные меры.

Как сообщало ИА REGNUM, в условиях энергетического кризиса правительства стран Европы могут обанкротиться, если ошибутся и предпримут неправильные действия. Энергетическая отрасль может оказаться в ловушке.

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