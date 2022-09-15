Москва, 15 сентября, 2022, 13:11 — ИА Регнум. Доллар символически подешевел к рублю на торгах 14 сентября, сохраняя медвежий уклон с начала сессии 15 сентября, заявил корреспонденту ИА REGNUM специалист по международным финансовым рынкам маркетплейса «Финмир» Георгий Свирин.

TBIT Доллар

«Пара доллар/рубль плавно опускается уже седьмую сессию подряд, обновляя трехнедельные минимумы в районе 59,50 руб., прорыв которого откроет путь к 59,10 руб.

Российская валюта укрепляется, но движения происходят в рамках боковика и без резких движений. Поводов для резкого и устойчивого укрепления по-прежнему нет, и уже в скором времени рубль должен сменить уклон.

Не исключено, что как минимум пробуксовка роста проявится уже в конце этой недели хотя бы на локальной фиксации прибыли после закрепления доллара ниже 60 руб.

Что касается предстоящего заседания Банка России, это событие вряд ли окажет заметное влияние на настрой рубля.

Во-первых, рынок уже учел в цене базовый сценарий с повышением ставки на 50 базисных пунктов, до 7,5%.

Во-вторых, российская валюта традиционно апатично реагирует на решения Центробанка. Ослабление рубля возможно в случае, если регулятор поднимет ставку сразу на 1%, но такой шаг выглядит маловероятным.

Так, в случае дальнейшего ухода в южном направлении доллар, скорее всего, встретит поддержку в районе 59 руб. и вернется выше 60 руб. Анонсирование перезапуска бюджетного правила будет означать перелом восходящего тренда рубля», — пояснил эксперт.

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