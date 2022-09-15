Вашингтон, 15 сентября 2022, 13:10 — REGNUM Два самолета с нелегальными мигрантами были отправлены из американского штата Флорида на остров Мартас-Винъярд в штате Массачусетс, сообщает New York Post.

Рон Десантис
Рон Десантис
Gage Skidmore

Такое решение принял губернатор штата Рон Десантис. Таким образом он выполнил данное им ранее обещание отправлять нелегалов, прибывающих во Флориду, в другие штаты. Представитель губернатора-республиканца подтвердил в заявлении Fox News, что такой шаг был «частью государственной программы переселения для перевозки нелегальных иммигрантов в места убежища».

«Такие штаты, как Массачусетс, Нью-Йорк и Калифорния, будут лучше облегчать заботу об этих людях, которых они пригласили в нашу страну, стимулируя нелегальную иммиграцию благодаря тому, что они назвались «штатами-убежищами», и поддержку политики администрации Байдена в отношении открытых границ», — сказала Тарин Фенске, директор по связям с общественностью губернатора Флориды.

Законодатели штата Флорида выделили $12 млн из государственного бюджета министерству транспорта Флориды на реализацию программы переселения иммигрантов в апреле. Офис губернатора Массачусетса Чарли Бейкера заявил, что прибывшим в Мартас-Винъярд был предоставлен краткосрочный приют.