Ярославль, , 13:20 — REGNUM В Ярославле компания из Липецка, заключившая с властями контракт по отлову бездомных животных, не исполняет в полной мере обязательства. Обэтом сообщается в ответе мэрии города на запрос корреспондента ИА REGNUM.

Бездомная собака Дарья Драй © ИА REGNUM

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что 9 августа контракт на отлов был заключён с липецкой фирмой «Ристэмстрой-Л». Работы должны были начаться 15 августа и продолжаться до конца декабря 2022 года. Подрядчик должен заниматься отловом, доставкой в пункт передержки, вакцинацией, стерилизацией и доставкой пойманных животных на место отлова. При этом сам пункт передержки должен быть оборудован помещениями с доступом к холодной и горячей воде, а также канализацией, электричеством, теплоснабжением, наружным освещением и вентиляцией. В пункте также должен быть ветеринар и помещения для выгула, стационара, содержания животных в карантине. На территории области таких приютов нет.

За всё время работы на территории области, то есть почти за полтора месяца, липецкая компания отловила только двух собак. В связи с чем департамент городского хозяйства мэрии Ярославля направил три письма (от 2 сентября, 5 сентября и 9 сентября) в адрес подрядчика с предписанием об устранении нарушений. Также 6 сентября власти встретились с представителями подрядчика, указав на «необходимость в кратчайшие сроки приступить к мероприятиям по исполнению муниципального контракта». Если фирма продолжит игнорировать исполнение контракта, то её обещают либо оштрафовать, либо разорвать с ней контракт.

Между тем, ещё в апреле 2022 года в региональной общественной палате говорили, что точно оценить количество животных на улице невозможно, но по предположениям экспертов их около 10 тысяч. На марта 2021 года, когда отлова ещё не было, в единственном фонде передержки содержалось 70 собак, на фоне этого 2 пойманные «агрессивные собаки» выглядят совсем невнятно.

При этом всё также непонятно, где фирма держит или предполагает держать отловленных животных, так как строительство приюта для бездомных животных в столице региона, который отвечал бы всем нормам федерального законодательства, планируется завершить только к концу 2022 года.

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