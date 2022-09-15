Улан-Батор, , 13:09 — REGNUM Премьер-министр Монголии Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ примет участие в церемонии похорон королевы Великобритании Елизаветы II, которые состоятся 19 сентября в Лондон. е Об этом 15 сентября сообщила пресс-служба правительства.

Премьер-министр Монголии Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ Zasagmn

На церемонию прощания с королевой Елизаветой II прибудут около 500 высокопоставленных лиц со всего мира.

Монголия поддерживает дружественные отношения с Великобританией. Великобритания является первой западной страной, которая установила дипломатические отношения с Монголией. В 1963 году первый посол Монголии Дэлэгжунайн Балжинням вручил королеве Елизавету II верительные грамоты, в 2022 году верительные грамоты королеве вручил уже 15-й посол Монголии. .