Рамалла , , 13:10 — REGNUM Палестинское движение ХАМАС выступило с официальным заявлением, касательно ситуации в Палестине и всём Ближневосточном регионе. Об этом 15 сентября сообщает информационное агентство Quds со ссылкой на текст заявления.

ХАМАС Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Так, в ХАМАС осуждают последние действия израильских войск на Западном берегу реки Иордан и в Сирии. Также в ХАМАС официально сообщили о возобновлении отношений с правительством Башара Асада, после 11 лет разрыва и намерении поддержать Сирию в противостоянии с Израилем.

«Сирия принимала наш Палестинский народ и его группы сопротивления на протяжении десятилетий, что требует поддержки Сирии в свете жестокой агрессии, которой она подвергается. Мы решительно осуждаем неоднократную сионистскую агрессию против Сирии, особенно недавние бомбардировки аэропортов Дамаска и Алеппо, и подтверждаем нашу позицию поддержки братской Сирии перед лицом этой агрессии», — говорится в заявлении ХАМАС.

В 2011 году группировка отказалась от сотрудничества с правительством Асада и поддержала так называемую «сирийскую оппозицию».