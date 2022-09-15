Донецк, 15 сентября, 2022, 13:05 — ИА Регнум. Вооружённые формирования бандеровцев обстреляли населённый пункт Зайцево в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 15 сентября сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Mil.gov.ua Обстрел

Отмечается, что обстрел Зайцево со стороны киевских нацистов был зафиксирован в 12:30 (совпаданет с мск) и во время него по населённому пункту было выпущено восемь снарядов калибра 152 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что киевские боевики обстреляли населенный пункт Горловка в ДНР.