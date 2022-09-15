Алапаевск, Свердловская область, 15 сентября, 2022, 13:09 — ИА Регнум. Симеоновский крестный ход 15 сентября начался в Алапаевске Свердловской области. Верующим предстоит пройти 180 километров, сообщает телеграм-канал Екатеринбургской епархии.

Алексей Колчин ИА REGNUM «Царский» крестный ход в Екатеринбурге

Участие в крестном ходе принимают около 50 человек из разных регионов России. В течение 10 дней верующие пронесут крестным ходом иконы Великомученицы Екатерины и праведного Симеона. Участникам предстоит пройти путь от Алапаевска до Верхотурья.

Отметим, Симеоновский крестных ход проходит в Свердловской области в 14-й раз. Традиционно в регион приезжают паломники из других регионов.