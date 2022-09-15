Самарканд, Узбекистан, 15 сентября, 2022, 13:03 — ИА Регнум. Президент Ирана Ибрагим Раиси выразил готовность сотрудничать с Шанхайской организацией сотрудничества и её членами в различных сферах. Об этом он заявил 15 сентября на встрече с генеральным секретарём (ШОС) Чжан Мином на саммите в Самарканде.

Kremlin.ru Президент Ирана Ибрахим Раиси

«Раиси объявил о готовности нашей страны сотрудничать со странами-членами и также с ШОС в разных указанных сферах», — говорится в заявлении пресс-службы президента Ирана.

Отмечается, что Раиси указал на возможности Ирана в политической, экономической, технологической и транзитной областях.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Иран подписал меморандум об обязательствах в ШОС, открывающий стране на вступление в организацию.

Напомним, процедура приёма Ирана в ШОС была начата на саммите организации в Душанбе в сентябре 2021 года.