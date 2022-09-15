Самарканд, Узбекистан, , 13:02 — REGNUM Делегация России посетит с визитом Иран на следующей неделе. Об этом сегодня, 15 сентября, заявил президент РФ Владимир Путина в ходе встречи с президентом Ирана Ибрагимом Раиси в Самарканде на полях саммита ШОС.

Иран Иван Шилов © ИА REGNUM

Путин уточнил, что в состав российской делегации войдут представители деловых кругов из почти 80 компаний и напомнил, что первая крупная бизнес-миссия из РФ посетила Иран в мае 2022 года.

«Тогда многие члены делегации были очень рады тому, что увидели на иранских предприятиях с точки зрения развития высокотехнологичных отраслей. Честно говоря, они даже не ожидали», — отметил Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин обсудит с президентом Исламской Республики Иран Ибрагимом Раиси ситуацию вокруг ядерной сделки.

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