Самарканд, Узбекистан, 15 сентября 2022, 13:02 — REGNUM Работа по новому договору между Россией и Ираном находится на завершающей стадии. Об этом 15 сентября заявил президент РФ Владимир Путин.
В Самарканде проходит двусторонняя встреча российского лидера с президентом Ирана Ибрахимом Раиси.
«В завершающей стадии работа над новым большим договором между Россией и Ираном, который ознаменует отношения сотрудничества», — сказал президент РФ.
Путин также отметил развитие двусторонних отношений между странами.