Магас, 15 сентября, 2022, 13:01 — ИА Регнум. В Ингушетии за три с половиной года побывали 430 тыс. туристов. Интерес к достопримечательностям региона из года в год растет. Для этого власти республики предпринимают меры по обустройству туристической инфраструктуры, строительству новых мест размещения гостей, созданию и паспортизации новых маршрутов. Об этом сообщил глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов. Он также назвал причиной возрастающей популярности республики у туристов уникальную природу, традиции и обычаи ингушей.

Иван Шилов ИА REGNUM Ингушетия

По словам Калиматова, в 2022 году Ингушетия получила субсидию в размере 80,6 млн рублей на благоустройство туристических маршрутов. До конца года на эти средства будут созданы 11 кемпингов и благоустроены 13 туристических маршрутов.

В 2023 году Ингушетии предоставят еще 184,5 млн рублей, которые также будут направлены на развитие инфраструктуры туризма.