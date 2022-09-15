Орел, , 13:00 — REGNUM Видеообращение к почётному гражданину Орла, лидеру КПРФ, руководителю фракции партии в Государственной думе Геннадию Зюганову с просьбой помочь сохранить троллейбусы в Орле записали жители города. Ролик опубликован в социальных сетях.

Геннадий Зюганов Дарья Антонова © ИА REGNUM

Авторы обращения подвергли критике работу губернатора Орловской области Андрея Клычкова, «политика и бездействие» которого ведёт к «разрушению города Орла, особенно в сфере городского транспорта».

«На многочисленные обращения граждан с требованием сохранить и развивать троллейбусы и трамваи в Орле — приходят издевательские отписки с попыткой навязать автобусы. Особенно возмущает, что Клычков покрывает мэра города Орла с уголовным прошлым и настоящим Юрия Парахина, который прямо сейчас разрушает городской электротранспорт, пытаясь вместо троллейбусов навязать автобусы, превратив наш любимый Орёл из города в большую деревню», — заявили участники обращения.

«Замена троллейбусов на автобус — это деградация города и превращение его в сельское поселение. Услышьте пожалуйста нас или мы будем вынуждены ставить вопрос отставки вашего Клычкова», — заявили горожане.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее жители Орла обратились к председателю СКР Александру Бастрыкину с просьбой обратить внимание на ситуацию с транспортом в Орле, а также ускорить расследование уголовного дела Парахина. Бастрыкин дал соответствующие поручения, накануне, 14 сентября, глава СУ СКР по Орловской области Пётр Юдин провёл личный приём по вопросу сохранения троллейбусов. Следственные органы начали проверку.

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