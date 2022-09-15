Жители Орла просят Зюганова спасти троллейбусы
Орел, 15 сентября, 2022, 13:00 — ИА Регнум. Видеообращение к почётному гражданину Орла, лидеру КПРФ, руководителю фракции партии в Государственной думе Геннадию Зюганову с просьбой помочь сохранить троллейбусы в Орле записали жители города. Ролик опубликован в социальных сетях.
Авторы обращения подвергли критике работу губернатора Орловской области Андрея Клычкова, «политика и бездействие» которого ведёт к «разрушению города Орла, особенно в сфере городского транспорта».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее жители Орла обратились к председателю СКР Александру Бастрыкину с просьбой обратить внимание на ситуацию с транспортом в Орле, а также ускорить расследование уголовного дела Парахина. Бастрыкин дал соответствующие поручения, накануне, 14 сентября, глава СУ СКР по Орловской области Пётр Юдин провёл личный приём по вопросу сохранения троллейбусов. Следственные органы начали проверку.