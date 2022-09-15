Вашингтон, 15 сентября, 2022, 13:00 — ИА Регнум. Американская актриса Майя Хоук, известная по роли Робин Бакли в сериале «Очень странные дела», желает увидеть смерть своего персонажа в новом сезоне. Об этом она рассказала в интервью изданию Rolling Stone.

Цитата из интервью на телевидении Майя Хоук

«Я хотела бы умереть и получить свой героический момент. Я хотела бы умереть с честью, как и любой актер. Но мне нравится, как братья Даффер любят своих актёров. Причина, по которой они так красиво пишут для меня и для всех остальных в том, что они влюбляются в своих актёров и своих персонажей, не хотят их убивать. Я думаю, что это прекрасное качество, которое у них есть, и я бы не хотела, чтобы оно исчезло», — призналась Хоук. В то же время ожидается, что в пятом сезоне «Очень странных дел» создатели не будут показывать текущую жизнь героев, сделав продолжительность всех эпизодов меньше.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, Дэвид Харбор («Очень странные дела») сыграет в киноадаптации гоночной серии игр Gran Turismo. Отмечается, что в предстоящей ленте актёр исполнит роль водителя.