Тбилиси, 15 сентября, 2022, 13:00 — ИА Регнум. В школах Грузии с 15 сентября начался учебный год. Поздравление по этому случаю от министра образования и науки страны Михаила Чхенкели обнародовала пресс-служба министерства.

Светлана Шаповалова Цветы осени — цветы, которые ученики подарили на торжественной линейке, посвященной Дню знаний, в Кучукской средней школе

«Сегодня, 15 сентября, обновлен образовательный процесс в школах по всей Грузии. Хочу пожелать всем ученикам, учителям, родителям и всему школьному сообществу счастливого нового учебного года», — процитировали в пресс-службе министра.

В школы пойдут почти 633 тыс. учеников, в том числе почти 55 тыс. первоклассников.

Минобрнауки отменило основные карантинные ограничения в детских садах и школах. Маски, которые раннее все были обязаны носить в прошлом году, теперь должны надевать в течение десяти дней только те, кто контактировал с носителями коронавируса.