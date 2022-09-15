Владивосток, 15 сентября, 2022, 12:57 — ИА Регнум. В новой группе добровольческого отряда «Тигр» в Приморье не только местные жители, но и добровольцы из других регионов страны. Так, один из бойцов прибыл из Санкт-Петербурга. При этом некоторые уже участвовали в специальной военной операции по освобождению Донбасса, и теперь решили вернуться обратно. По словам бойца с позывным «Мороз», он просто не мог остаться в стороне от происходящего.

Иван Шилов ИА REGNUM Это моя война

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«Я не могу смотреть на то, что там происходит. Я там был. Я всё видел. Им нужно помогать. Не только гражданским, но и военным. Подготовка в батальоне «Тигр» очень хорошая. Инструкторы — молодцы. Вторую неделю готовлюсь, приобрел много полезных навыков. С левого плеча, например, никогда не стрелял. А теперь умею. Нас здесь реально всему учат. Согласованность действий — это ведь тоже очень важно. Мы специально работаем в парах. Стреляем изо всех видов оружия. Боеприпасов не жалеют. Если что-то не получается, идем по второму кругу, по третьему. Нарабатываем навыки», — цитирует добровольца пресс-служба правительства Приморья.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье готовят новую группу бойцов батальона «Тигр», которая вскоре примет участие в специальной военной операции по освобождению Донбасса.