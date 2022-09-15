Якутск, , 13:01 — REGNUM Лесопожарные-десантники Якутии, которые находились в вертолёте МИ-8, когда он совершил жёсткую посадку, получили благодарственные письма от главы республики Айсена Николаева за спасение товарищей. Награждены Павел Лавров, Пётр Тереньтев, Сергей Морозов, Руслан Тумербулатов и Иван Янков, сообщило ЯСИА.

Благодарственные письма Марина Каширская © ИА REGNUM

Читайте также: В Якутии рассказали о состоянии пострадавших при жёсткой посадке вертолёта

Награды вручал исполняющий обязанности министра экологии, природопользования и лесного хозяйства республики Евгений Перфильев. Огнеборцы удостоены благодарности за то, что помогли товарищам покинуть упавшее воздушное судно. Десантники проявили мужество, отвагу и высочайший профессионализм, умело организовали спасательные работы.

«Так получилось, что после падения я был в сознании. Вместе с другими ребятами мы открыли аварийные выходы и помогли своим товарищам оперативно покинуть борт. Среди них были тяжелораненые. Всеми силами помогали им. Каждый год мы проходим обучение по аварийно-спасательным работам, но сказать, что я был морально готов к такой ситуации, не могу. Всё происходило машинально, даже не было секунды засомневаться. Приятно, что отметили наградой, но героем себя не считаю. Наша работа и так связана с риском. Главное, что всё обошлось без жертв», — рассказал получивший благодарственное письмо Сергей Морозов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии вечером 29 июня жесткую посадку совершил вертолёт Ми-8 с тремя членами экипажа и 20 сотрудниками авиалесоохраны на борту. Пострадали 15 человек, состояние было крайне тяжёлым.