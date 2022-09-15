Огнеборцы Якутии награждены за спасение товарищей из упавшего вертолёта
Якутск, 15 сентября, 2022, 13:01 — ИА Регнум. Лесопожарные-десантники Якутии, которые находились в вертолёте МИ-8, когда он совершил жёсткую посадку, получили благодарственные письма от главы республики Айсена Николаева за спасение товарищей. Награждены Павел Лавров, Пётр Тереньтев, Сергей Морозов, Руслан Тумербулатов и Иван Янков, сообщило ЯСИА.
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Награды вручал исполняющий обязанности министра экологии, природопользования и лесного хозяйства республики Евгений Перфильев. Огнеборцы удостоены благодарности за то, что помогли товарищам покинуть упавшее воздушное судно. Десантники проявили мужество, отвагу и высочайший профессионализм, умело организовали спасательные работы.
Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии вечером 29 июня жесткую посадку совершил вертолёт Ми-8 с тремя членами экипажа и 20 сотрудниками авиалесоохраны на борту. Пострадали 15 человек, состояние было крайне тяжёлым.