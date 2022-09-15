Самара, 15 сентября, 2022, 12:59 — ИА Регнум. Многофункциональный комплекс по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТБО) в Самарской области намерены построить, применив механизм государственно-частного партнерства. Об этом 15 сентября сообщает пресс-служба департамента информационной политики региона.

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Сообщается, что сейчас этот проект находится в проработке областного минэкономразвития. Комплекс намерены построить в Большечерниговском районе.

Отмечается, что общий объем инвестиций на реализацию данного проекта составит 1,4 млрд рублей. В результате объект позволит обеспечить захоронение до 27 тысяч тонн твердых бытовых отходов ежегодно.

Сообщается, что механизм государственно-частного партнёрства в регионе успешно применяют в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Так, в области реализуются 27 концессионных соглашений на общую сумму 21 млрд рублей, большая часть которых касается модернизации объектов водоотведения и водоснабжения.

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