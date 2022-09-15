Донецк, 15 сентября, 2022, 12:56 — ИА Регнум. Киевские боевики обстреляли населенный пункт Горловка в Донецкой Народной Республике, сообщили 15 сентября в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 12:00 (совпадает с мск) — н. п. Нелеповка — н. п. Горловка (пос. ш-ты «Комсомолец»): выпущено 5 снарядов калибром 152 мм», — говорится в телеграм-канале представительства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 15 сентября вооруженные формирования бандеровских карателей подвергли обстрелу населённый пункт Яковлевка в Донецкой Народной Республике.

Читайте также: Киевские боевики обстреляли Яковлевку в ДНР — СЦКК