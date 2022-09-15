Самарканд, Узбекистан, , 12:54 — REGNUM На сегодняшний день развитие отношений между Россией и Ираном идёт по всем векторам. Об этом 15 сентября заявил президент РФ Владимир Путин в ходе своей встречи со своим коллегой из Ирана Ибрагимом Раиси на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Встреча Путина и Раиси kremlin.ru

«Отношения между Россией и Ираном развиваются по всем векторам, которые были сложены многие предыдущие годы», — сказал он.

Также глава Российского государства отметил, что позиции двух стран по многим международным вопросам является или близкими, или совпадающими.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что товарооборот между двумя странами — Россией и Ираном — в 2021 году вырос на 80%.