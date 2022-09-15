Чеджу, Южная Корея, 15 сентября, 2022, 12:53 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Южной Кореи Пак Чин встретился за обедом с губернатором американского штата Мэриленд Ларри Хоганом и его супругой. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

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В ходе встречи южнокорейский дипломат отметил, что сфера сотрудничества Южной Кореи и США вышла за рамки областей, близких к жизнедеятельности и деловой активности населения, такие как экономическая безопасность, передовые технологии и военная безопасность.

Он также выразил озабоченность по поводу принятого в США «Акта снижения инфляции» и попросил власти штата проявить интерес к тому, чтобы южнокорейские компании могли пользоваться теми же привилегиями, что и компании США.

В свою очередь, Ларри Хоган выразил поддержку усилиям Сеула по развитию двустороннего альянса, а также пообещал приложить усилия для углубления сотрудничества между Южной Кореей и штатом Мэриленд.