Самарканд, Узбекистан, 15 сентября, 2022, 12:52 — ИА Регнум. Российско-иранские отношения развиваются по всем направлениям, сообщил 15 сентября президент России Владимир Путин.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

На полях саммита ШОС в Самарканде он проводит двустороннюю встречу с президентом Ирана Ибрахимом Раиси.

«Отношения между Россией и Ираном развиваются по всем векторам, которые были сложены многие предыдущие годы», — сказал Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, в Самарканде началась встреча президентов России и Ирана.