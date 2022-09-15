Путин: отношения РФ и Ирана развиваются по всем векторам
Самарканд, Узбекистан, 15 сентября, 2022, 12:52 — ИА Регнум. Российско-иранские отношения развиваются по всем направлениям, сообщил 15 сентября президент России Владимир Путин.
Иван Шилов ИА REGNUM
Владимир Путин
На полях саммита ШОС в Самарканде он проводит двустороннюю встречу с президентом Ирана Ибрахимом Раиси.
«Отношения между Россией и Ираном развиваются по всем векторам, которые были сложены многие предыдущие годы», — сказал Путин.
Как сообщало ИА REGNUM, в Самарканде началась встреча президентов России и Ирана.