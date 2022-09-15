Пенза, , 12:53 — REGNUM Закрепить льготный размер арендной платы за находящиеся в собственности региона земельные участки, намерены в Пензенской области. Об этом 15 сентября заявил губернатор Олег Мельниченко.

Олег Мельниченко Pnzreg.ru

Новый вид поддержки касается получающих пенсий женщин и мужчин, достигших 55 и 60 лет соответственно. Для них годовой размер арендной платы за земельный участок, который находится в собственности области, установлен в размере 1 рубля за 600 кв. метров. Данная мера распространяется и на аренду наделов, государственная собственность на которые не разграничена, предоставленных пенсионерам без торгов.

«Новая мера социальной помощи призвана поддержать людей старшего возраста, ведущих личное подсобное хозяйство, садоводов. А также тех, кто арендует у региона землю под индивидуальное жилищное строительство», — сказал Мельниченко.

Снимающий только один участок указанной категории земель пенсионер сможет воспользоваться льготой, предоставив в уполномоченный орган соответствующее заявление.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Пензенской области еще на год продлили действие ставки аренды за пользование госимуществом.

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