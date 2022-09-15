Красноярск, 15 сентября, 2022, 12:49 — ИА Регнум. В Красноярске покидает свой пост глава департамента городского хозяйства Алексей Фоминых. Эту информацию корреспонденту ИА REGNUM подтвердили в пресс-службе мэрии города.

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Уточняется, что чиновник принял решение уйти в отставку по собственному желанию. 16 сентября — его последний рабочий день.

Исполняющим обязанности станет один из заместителей Фоминых. По данным красноярских СМИ, это Николай Мухин.

Напомним, Алексей Фоминых родился в 1992 году в Красноярске. Окончил Сибирский федеральный университет по специальности «юриспруденция». В структурах администрации города работал с 2015 года. В августе 2020 года был назначен заместителем главы Красноярска — руководителем департамента городского хозяйства.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2022 года в отставку с поста мэра Красноярска ушёл Сергей Ерёмин. Он стал заместителем губернатора Красноярского края.

После отставки Ерёмина свои посты в мэрии покинули заместители главы Красноярска Ирина Самсонова и Олег Животов, руководитель департамента градостроительства Максим Волков.

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В сентябре 2022 года депутаты горсовета Красноярска избрали нового мэра. Им стал 55-летний Владислав Логинов.

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