Баку, 15 сентября, 2022, 12:47 — ИА Регнум. Министры обороны Турции и Азербайджана Хулуси Акар и Закир Гасанов 15 сентября второй раз последние дни созвонились, чтобы обсудить обстановку на границе с Арменией. Об этом сообщает пресс-служба азербайджанского ведомства.

Dvidshub.net Хулуси Акар

«З. Гасанов подробно проинформировал коллегу о текущей оперативной обстановке на азербайджано-армянской государственной границе и отметил, что все провокации армянских вооружённых сил были решительно пресечены», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, Акар заявил, что Турция морально поддерживает вооружённые силы Армении. Они также обменялись мнениями о конфликте.

Стоит отметить, что к середине дня 15 сентября обстановка на азербайджано-армянской границе сохраняется относительно спокойной. В Армении сообщили о 105 погибших военнослужащих, в Азербайджане — о 71.