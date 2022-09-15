Вашингтон, 15 сентября, 2022, 12:46 — ИА Регнум. Американский актёр Чарльз Мелтон («Ривердэйл») пополнил каст фильма May December режиссёра Тодда Хейнса («Тёмные воды»). Об этом пишет издание Deadline.

Цитата из видеоинтервью Чарльз Мелтон

Сюжет ленты будет строиться вокруг супружеской пары с большой разницей в возрасте. Супруги воспитывают близнецов и ведут размеренный образ жизни, однако их идиллию нарушает актриса, желающая снять документальный фильм о семействе. Главные роли в драме исполнят Джулианна Мур, Чарльз Мелтон и Натали Портман. Дата выхода проекта пока что не раскрывается.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, Джеймс Кэмерон прокомментировал постепенный уход из кинематографа 3D-формата. По мнению постановщика, данный формат по-прежнему является актуальным для отдельных картин.