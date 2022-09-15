Звезда «Ривердейла» присоединилась к Натали Портман в драме May December
Вашингтон, 15 сентября, 2022, 12:46 — ИА Регнум. Американский актёр Чарльз Мелтон («Ривердэйл») пополнил каст фильма May December режиссёра Тодда Хейнса («Тёмные воды»). Об этом пишет издание Deadline.
Сюжет ленты будет строиться вокруг супружеской пары с большой разницей в возрасте. Супруги воспитывают близнецов и ведут размеренный образ жизни, однако их идиллию нарушает актриса, желающая снять документальный фильм о семействе. Главные роли в драме исполнят Джулианна Мур, Чарльз Мелтон и Натали Портман. Дата выхода проекта пока что не раскрывается.
Как ранее сообщило ИА REGNUM, Джеймс Кэмерон прокомментировал постепенный уход из кинематографа 3D-формата. По мнению постановщика, данный формат по-прежнему является актуальным для отдельных картин.