Москва, , 13:10 — REGNUM Закрытая встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова с иностранными послами пройдёт в Москве. Лавров расскажет дипломатам о приоритетах России на предстоящей сессии Генеральной ассамблеи ООН, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 15 сентября на брифинге.

МИД России Дарья Антонова © ИА REGNUM

Необычная встреча, уточнила Захарова, состоится 19 сентября. Цель встречи, которую можно назвать закрытым брифингом, — доведение информации о подходах России до стран, чьи послы представлены в Москве.

«В ходе мероприятия будут представлены наши приоритеты на текущей сессии Генассамблеи и основные направления работы российской делегации по линии ООН на предстоящий год», — пояснила дипломат.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия настаивает на запуске процедуры арбитража из-за систематического нарушения Соединёнными Штатами своих международно-правовых обязательств. По словам главы правовой референтуры постпредства России при ООН Сергея Леонидченко, только так можно решить проблему невыдачи американских виз российским дипломатам.

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