Орел, , 12:45 — REGNUM Более чем на 20% выросли объёмы строительства в Орловской области за январь–август 2022 года по сравнению с тем же периодом прошлого года. Об этом сообщил губернатор Андрей Клычков в ходе прямого эфира в социальных сетях 14 сентября.

Строительство Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Всего за восемь месяцев 2022 года в Орловской области построено 240,6 тыс. кв. метров жилья.

Также в эксплуатацию с начала года ввели 1186 зданий жилого и нежилого назначения общей площадью 511 тыс. кв. м, из них 930 зданий — жилого назначения. Больше всего нежилых зданий построены под сельскохозяйственные нужды — 226 единиц.

Между тем, по данным, ранее опубликованным «Коммерсантъ-Черноземье «, в апреле–июне 2022 года по сравнению с январем-мартом в Орловской области на 73% сократилось число зарегистрированных договоров долевого участия.