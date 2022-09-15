Вашингтон, 15 сентября 2022, 12:44 — REGNUM В предстоящую зиму производители сланцевого газа и нефти из США не сумеют резко нарастить поставки американских энергоносителей в Европейский союз. Об этом 15 сентября сообщает газета Financial Times.
«США не могут добывать больше. Помощи не будет. Ни со стороны производителей газа, ни со стороны производителей нефти», — заявил изданию глава инвестиционной компании Quantum Energy Partners Уил Вэн Ло.
При этом уточняется, что при увеличении цен на энергоносители объёмы поставок американских энергоресурсов в Европу выросли, однако на данный момент экспорт СПГ и нефти из США в ЕС фактически достиг своего максимального значения.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в ходе биржевых торгов цена на газ в Европе превысила отметку в $2500 за тысячу кубометров.