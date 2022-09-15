Вашингтон, 15 сентября, 2022, 12:44 — ИА Регнум. В предстоящую зиму производители сланцевого газа и нефти из США не сумеют резко нарастить поставки американских энергоносителей в Европейский союз. Об этом 15 сентября сообщает газета Financial Times.

Krish Dulal Сжиженный газ

«США не могут добывать больше. Помощи не будет. Ни со стороны производителей газа, ни со стороны производителей нефти», — заявил изданию глава инвестиционной компании Quantum Energy Partners Уил Вэн Ло.

При этом уточняется, что при увеличении цен на энергоносители объёмы поставок американских энергоресурсов в Европу выросли, однако на данный момент экспорт СПГ и нефти из США в ЕС фактически достиг своего максимального значения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в ходе биржевых торгов цена на газ в Европе превысила отметку в $2500 за тысячу кубометров.