Магас, , 12:43 — REGNUM В 2023 году Ингушетия получит еще свыше 660 млн рублей на капитальный ремонт школ. Будут обновлены десять образовательных организаций, в том числе в городах Сунжа, Малгобек и Назрань и селах Экажево, Плиево, Троицкое, Долаково, Верхние Ачалуки, сообщили в пресс-службе главы и правительства региона.

Ремонт Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Всего будет выделено свыше 630 млн рублей из бюджета РФ, и 33 млн рублей в порядке софинансирования предоставит правительство Ингушетии.

«Федеральный центр ежегодно выделяет нам на эти цели большие суммы денег, и без поддержки президента страны Владимира Путина и правительства России регион не справился бы с этими задачами. За два года благодаря этой помощи в регионе будут отремонтированы 23 школы» — прокомментировал предоставление денежных средств из федерального бюджета глава республики Махмуд-Али Калиматов .

В рамках ремонта будут обновлены фасады, в том числе укрепят фундаменты зданий, заменят кровлю, окна, двери, отремонтируют межэтажные перекрытия и лестничные марши.

Напомним, в 2022 году капитальный ремонт был проведен в 13 школах Ингушетии.