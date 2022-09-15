Пермь, 15 сентября, 2022, 12:42 — ИА Регнум. В Перми подписан контракт на обустройство Черняевского леса. Лесной массив благоустроят в рамках проекта «Зелёное кольцо». Об этом в своём телеграм-канале сообщил глава города Алексей Дёмкин.

администрация Перми Проект благоустройства Черняевского леса

Он отметил, что на территории леса создадут удобную тропиночную сеть с навигацией, входными группами, обновят существующие места отдыха. Появятся информационные центры, тёплые туалеты, навигационные карты, дополнительные урны, скамейки, качели. Для разведения потоков отдыхающих предусмотрели отдельные дорожки с разным покрытием — отдельные маршруты будут выделены для пешеходов, бегунов, велосипедистов.

«Работы стартуют уже в сентябре, а завершатся в ноябре 2023 года», — сообщил Дёмкин.

Добавим, проект «Зелёное кольцо» является частью приоритетного проекта «Пермь-300». Помимо Черняевского леса запланировано благоустройство береговых территорий Егошихи и Данилихи, здесь также будет создана инфраструктура для комфортного отдыха.