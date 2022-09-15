Петропавловск-Камчатский, 15 сентября, 2022, 12:42 — ИА Регнум. Во время прямой линии губернатора Камчатки Владимира Солодова к нему обратилась мать ребёнка-инвалида с вопросом об улучшении жилищных условий, а сын, пришедший с ней в студию попросил селфи с главой региона, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Basargina Yana Владимир Солодов

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У ребёнка не оказалось своего телефона и он попросил сделать фото на телефон губернатора. Владимир Солодов сфотографировался с мальчиком и подарил ему свой телефон.

Отвечая на поступивший вопрос, Владимир Солодов подчеркнул, что улучшению жилищных условий семей с детьми-инвалидами уделяется особое внимание. В крае для таких семей существует отдельная очередь.

«Сейчас в очереди стоят примерно 150 семей, ежегодно мы обеспечиваем жильем не менее 25», — сказал губернатор Камчатки.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Камчатки в декабре 2021 года снял с ёлки шар с желанием 12-летней Полины, которая загадала на Новый год получить в подарок ноутбук.