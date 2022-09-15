Владивосток, 15 сентября, 2022, 12:40 — ИА Регнум. В Приморье готовят новую группу бойцов батальона «Тигр», которая вскоре примет участие в специальной военной операции по освобождению Донбасса. Губернатор Олег Кожемяко встретился с добровольцами в четверг 15 сентября, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

Александр Погожев ИА REGNUM Брошенная техника на улице. ДНР

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«Готовим новую группу батальона «Тигр». В ближайшее время она отправится к тем, кто уже принимает участие в специальной военной операции. Ребята там служат самоотверженно. Недавно отразили боевое нападение. Дошли практически до рукопашной. Никто не дрогнул. Отстояли свои позиции. Командование представит их за эти бои к наградам», — сказал Олег Кожемяко.

По словам главы Приморья, три недели подготовки позволят бойцам достойно дать отпор противнику.

Как сообщало ИА REGNUM, огневые точки ВСУ, с которых вёлся обстрел приграничных населённых пунктов Курской области, подавлены.