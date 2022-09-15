Таллин, 15 сентября, 2022, 12:40 — ИА Регнум. Правительство Эстонии одобрило проект распоряжения о прекращении действия договора с Россией о сотрудничестве и взаимной помощи по таможенным вопросам. Об этом 15 сентября сообщили в пресс-службе эстонского правительства.

ИА REGNUM Эстония

«Распоряжение прекращает действие бессрочного договора о таможенном сотрудничестве между правительствами Эстонии и России», — говорится в сообщении.

Отмечается, что договор может быть расторгнут на основании письменного уведомления одной из сторон. Он будет действовать еще шесть месяцев после уведомления о его расторжении