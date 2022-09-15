Рига, , 12:40 — REGNUM Национальный парламент Латвии Сейм в четверг, 15 сентября, поддержит предложение Комиссии по обороне, внутренним делам и борьбе с коррупцией по ужесточению условий выдачи временных видов на жительство (ВНЖ) гражданам России и Белоруссии.

Паспорт негражданина Латвии А. Кузьмин

Об этом сообщил портал bb. lv, отметив, что соответствующие поправки будут внесены в Закон «Об эмиграции».

Поправки предусматривают, что гражданин России или Белоруссии будет иметь право запрашивать ВНЖ в нескольких случаях — если он является супругом гражданина Латвии или негражданина Латвии, родителем гражданина Латвии или негражданина Латвии, если он достиг пенсионного возраста, установленного в Латвии, а также был гражданином Латвии 17 июня 1940 года или у которого один из родителей является гражданином Латвии.

Гражданин России или Белоруссии сможет запросить ВНЖ на срок не более одного года, если пребывание в Латвии связано с трудоустройством или участием в проекте научного сотрудничества.

Граждане этих стран будут иметь право запрашивать ВНЖ на срок, не превышающий пяти лет, при наличии у иностранца действующего разрешения на постоянное проживание в Евросоюзе, выданного в другом государстве-члене ЕС.

Также поправки предусматривают, что граждане этих стран будут иметь право запрашивать ВНЖ на срок, на который иностранцу предоставлен альтернативный статус в соответствии с Законом об убежище, а также на срок, на который иностранцу предоставлена временная защита.

Также ВНЖ может быть запрошен на период, на который над иностранцем установлена опека или попечительство или на который он назначен опекуном или попечителем гражданина Латвии или негражданина Латвии. В случае установления опеки вид на жительство выдается на срок не более пяти лет.

Граждане России и Белоруссии смогут запрашивать разрешение на срок до дня вступления в законную силу решения суда о расторжении брака и определении места жительства ребенка, либо до дня выдачи нотариусом свидетельства о расторжении брака, но не дольше года, если брак расторгнут и в браке есть ребенок, который является гражданином Латвии или негражданином Латвии.

Также предусмотрено, что гражданин Латвии или негражданин, став гражданином другого государства, для дальнейшего пребывания в Латвии должен будет представить свидетельство о знании государственного языка в соответствии с установленными законом требованиями. Это условие планируется применять с 1 сентября 2023 года.

В случае, если такое свидетельство не предоставлено, постоянный вид на жительство будет аннулирован и иностранцу будет выдан временный вид на жительство на срок не более одного года.

Согласно поправкам в новый закон, постоянный вид на жительство не будет выдаваться лицу, имеющему налоговую задолженность, превышающую 500 евро, судимому или получившему отрицательное заключение компетентных органов.