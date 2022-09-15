Москва, 15 сентября, 2022, 12:39 — ИА Регнум. Оптимальным значением ключевой ставки Банка России является 5%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 сентября заявила доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяна Скрыль.

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«В России наблюдается стагнация в секторе розничной торговли, потребительского кредитования на фоне снижения реальных зарплат. На фоне сокращения потребительского спроса, уровень инфляции продолжает падать. Все эти факты требуют внимания и стимулирующих мер со стороны правительства и ЦБ, — сказал Скрыль. — Поэтому ожидаемо, что в ближайшее время ЦБ снизит ключевую ставку, проводя так называемую политику дешёвых денег. Российской экономике нужен толчок для наращивания, потребления и оживления производства. Оптимальным значением ключевой ставки является 5%. Варианта снижения ключевой ставки может быть два: постепенное доведение ставки до оптимальной к концу года или установление 5-процентного уровня ключевой ставки уже в эту пятницу (16 сентября — прим. ИА REGNUM)».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогнозы, что Банк России может понизить ключевую ставку до 7%.