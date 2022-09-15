Санкт-Петербург, 15 сентября, 2022, 12:48 — ИА Регнум. АО «Северо-Западный региональный центр концерна ВКО «Алмаз-Антей» — Обуховский завод» заключил договор с петербургской компанией «Ригель» о разработке и производства тяговых литий-ионных батарей. Об этом 15 сентября сообщили организаторы Петербургского международного газового форума (ПМГФ).

Razor512 Литий-ионный аккумулятор

Литий-ионные батареи будут изготавливать для беспилотных модульных электрических платформ «E-Neva». Эти платформы являются инновационной разработкой «Обуховского завода». Система включает два гибридных образца с использованием природного и сжиженного газа. Платформу снабдили оборудованием для автономного передвижения по заданному маршруту. Она сможет распознавать препятствия и двигаться в формате дистанционного управления.

Газоэлектрическая платформа представлена на международном газовом форуме. Систему можно использовать и как завершённый продукт, а также в качестве основы для производства различных транспортных средств самого широкого назначения.