Биробиджан, , 12:46 — REGNUM В столице Еврейской автономии намерены ввести ответственность для хозяев животных за свободный выгул собак. Животные часто представляют опасность для жителей пригородных посёлков, сообщило ИА EAOMedia.

Собака Dineshraj Goomany

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В связи с этим в Биробиджане намерены вести строгий учёт собак, в том числе чипировать их всех. Штрафовать за самовыгул животных будут их хозяев. Причиной введения ответственности для владельцев собак стали участившиеся жалобы на нападения животных.

«Ответственность за животных должны нести их владельцы», — подчеркнул глава Биробиджана Максим Семёнов.

Как сообщало ИА REGNUM, депутаты Госсобрания Якутии скорректировали закон, регламентирующий правила содержания собак на территории республики. Цель поправок — повысить ответственность собаководов за своих питомцев.