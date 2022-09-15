Москва, 15 сентября, 2022, 12:38 — ИА Регнум. Независимо от социально-экономической обстановки в России в адресной материальной поддержке от государства в первую очередь нуждаются пенсионеры, считают 72% жителей России. Таковы результаты исследования аналитического центра НАФИ.

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Также в материальной поддержке государства нуждаются малоимущие граждане (63%), люди с инвалидностью (63%) и многодетные семьи (63%).

Другими категориями граждан, которым стоит оказывать поддержку, являются родители-одиночки (45%), люди, потерявшие работу (36%), беженцы и вынужденные переселенцы (29%), бездомные (26%), молодые специалисты (18%) и студенты (15%).

Опрос проведён в июле 2022 года. Опрошены 1600 граждан 18 лет и старше в 53 регионах России. Статистическая погрешность данных не превышает 3,4%.

Как сообщало ИА REGNUM, Совфед одобрил закон, направленный на налоговую поддержку физлиц на фоне санкций.

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