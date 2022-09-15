Москва, , 12:37 — REGNUM Банк России может понизить ключевую ставку до 7%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 сентября заявил заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков института прикладных экономических исследований РАНХиГС Александр Абрамов.

Банк России Дарья Антонова © ИА REGNUM

«В условиях падения уровня инфляции с 15,1% в июле до 14,3% в августе Банк России может снизить ключевую ставку с нынешних 8% до 7,5% или даже до 7%. Это поможет сделать кредитные ресурсы доступнее для бизнеса, что в итоге будет способствовать сохранению и даже росту количества рабочих мест. Кроме того, несколько снизятся ставки по новым банковским депозитам и накопительным счетам, а также по кредитам, предоставляемым населению», — сказал экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Объединения работодателей малого и среднего предпринимательства Свердловской области, президент Института развития и адаптации законодательства Алексей Головченко заявил, что чем ниже будет ключевая ставка Банка России, тем лучше будет для экономики.

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