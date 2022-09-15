Москва, , 12:36 — REGNUM Возможно, что в настоящее время жителям РФ стоит купить авто полюбившейся марки, подумать о зимнем комплекте шин к нему, дорогой бытовой технике, при необходимости обновить гаджеты (телефоны, ноутбуки членам семьи), эксклюзивные предметы интерьера. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 сентября заявила доцент кафедры статистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Лебединская. Так она прокомментировала рассуждения замглавы Минфина РФ Алексея Моисеева, о том, что лучший способ не лишиться накоплений — делать сбережения в рублях и «дружественных» валютах или «купить какие-то комплектующие, которые потом могут оказаться нам недоступными».

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«Формирование «страховой корзины» — достаточно консервативный процесс. Даже несмотря на ограничения по валютному рынку, большинство граждан предпочитают хранить сбережения в долларах и евро и рублях (объём рублевых депозитов в российских банках во II квартале вырос на 1,9 трлн рублей, а в июле–августе — на 530 млрд рублей), — сказала Лебединская. — Исключение составил август, когда, по данным ЦБ, физические лица приобрели юаней на сумму 39 млрд рублей, что превышает их нетто-покупки в предыдущие месяцы. Возможно, на активизацию покупок юаней физическими лицами повлияла начавшаяся в середине августа нетто-продажа недружественных валют (доллара США и евро) за рубли. Возможно, сейчас стоит купить авто полюбившейся марки, подумать о зимнем комплекте шин к нему, дорогой бытовой технике, при необходимости обновить гаджеты (телефоны, ноутбуки членам семьи), эксклюзивные предметы интерьера».

При этом она отметила, что те граждане, которые продолжают хранить средства в валюте недружественных стран, частично уже потеряли свои сбережения из-за изменения курса.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть экспертное мнение, что доля валют дружественных РФ стран в сбережениях не должна быть высокой, пока данные валюты недостаточно ликвидны.

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